Plastic Bank® stoppt eine Milliarde Plastikflaschen auf dem Weg in den Ozean

Durch das Sammeln von Plastikmüll in gefährdeten Küstenregionen demonstriert Plastic Bank® den Wert von Plastik

Plastic Bank®, ein Sozialunternehmen, das die globale Kreislaufwirtschaft für recyceltes Ocean-Bound-Plastik revolutioniert, hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem es verhinderte, dass eine Milliarde Plastikflaschen in die Weltmeere gelangen. Mit diesem bemerkenswerten Erfolg übernimmt Plastic Bank eine Führungsrolle bei der Vermeidung von Plastikabfällen in den Ozeanen und verbessert gleichzeitig die Lebensqualität in den am stärksten gefährdeten Küstenregionen der Welt.

Eine Milliarde Plastikflaschen entsprechen mehr als 20 Millionen Kilogramm Plastik, das sonst in die Weltmeere gelangt wäre. Um diesen Meilenstein zu erreichen, hat Plastic Bank Partnerschaften mit mehr als 17.000 Sammlern auf Haiti, den Philippinen, in Indonesien, Brasilien und Ägypten geschlossen. Das gesammelte Plastik können die Sammler gegen Prämien eintauschen, die dabei helfen, die Grundbedürfnisse ihrer Familien zu decken, wie etwa Lebensmittel, Brennstoff zum Kochen, Schulgeld oder Krankenversicherung.

Das in den geschlossenen Recycling-Ökosystemen der Plastic Bank gesammelte Material wird zu Social Plastic® – ein auf ethische Weise wiedergewonnenes Plastik, das unsere Ozeane schützt und zur Bekämpfung der Armut beiträgt, indem es seinen Wert auf diejenige überträgt, die seine Sammlung ermöglichen. Nach seiner Wiederaufbereitung wird Social Plastic erneut in die globale Produktionskette zur Herstellung neuer Produkte und Verpackungsmaterialien eingeführt.

„Plastikabfälle, die in unsere Ozeane gelangen, sind eine unserer größten globalen Herausforderungen. In einer Zeit, die verantwortungsvolles Handeln erfordert, bedeutet dieser wichtige Meilenstein einen Beweis unserer Fähigkeit, ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele zu erreichen“, so David Katz, Gründer und CEO von Plastic Bank. „Die Sammlung von einer Milliarde Plastikflaschen, die andernfalls in die Ozeane gelangt wären, demonstriert das Potenzial unseres Ansatzes, durch eine Kreislaufwirtschaft den Plastikmüll zu reduzieren und gleichzeitig soziale Fortschritte zu verwirklichen.“

Globale Partner wie SC Johnson, Henkel, Procter & Gamble, Coca-Cola, Coty, HelloFresh, Lombard Odier, Advansa, Carton Pack, Grove Collaborative, Ocean Bottle, Cognition Foundry, IBM, GoJek und PayMaya haben die Sammelinitiativen beim Erreichen des Meilensteins von einer Milliarde Flaschen gefördert. Als Verfechter der Reintegration von Social Plastic in die Produktionskette unterstützen die Partner von Plastic Bank den Aufbau einer regenerativen Kunststoffwirtschaft, die Ocean-Bound-Plastik rechtzeitig stoppt und gleichzeitig die Lebensqualität von Wertstoffsammlern verbessert.

Plastic Bank hat mehr als 320 aktive Sammelstellen in Ländern wie Haiti, Philippinen, Indonesien, Brasilien und Ägypten. Mit Blick auf das Ziel, eine weitere Milliarde Plastikflaschen zu sammeln, plant Plastic Bank bereits eine Expansion nach Kamerun und Thailand für 2021.

Über Plastic Bank

Plastic Bank® fördert eine regenerative Gesellschaft. Wir helfen der Welt, das Plastikproblem in den Ozeanen einzudämmen und gleichzeitig die Lebensqualität von Wertstoffsammlern zu verbessern. Plastic Bank baut ethische Recycling-Ökosysteme in Küstenregionen auf und betreibt die Wiederaufbereitung von Materialien zur Wiedereinführung in die globale Produktionskette. Für die gesammelten Materialien erhalten die Sammler ein Entgelt, um die Grundbedürfnisse ihrer Familien zu decken, beispielsweise Lebensmittel, Brennstoff zum Kochen, Schulgeld und Krankenversicherung. Die Blockchain-Plattform Alchemy™ von Plastic Bank sichert die gesamte Transaktion und ermöglicht eine Datenvisualisierung in Echtzeit – auf diese Weise werden Transparenz, Rückverfolgbarkeit und schnelle Skalierbarkeit gewährleistet. Das gesammelte Material wird als Social Plastic® bereitgestellt, das im Rahmen der Kreislaufwirtschaft für Produkte und Verpackungen erneut verwendet werden kann. Plastic Bank ist derzeit in Haiti, Brasilien, Indonesien, auf den Philippinen und in Ägypten tätig.

plasticbank.com

