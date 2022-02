Airmeet konnte seine wiederkehrenden Umsätze seit der Serie-A-Investition um das 24fache skalieren, wächst jeden Monat um 30 % und konnte im Jahr 2021 150 Millionen Minuten an Videostreams ermöglichen



Zu den Technologien des Unternehmens gehört die einzige mit KI betriebene, im Bereich immersive Events verfügbare Smart-Speed-Netzwerktechnologie, mit der Unternehmen ein hohes Return on Engagement (ROE) erzielen können.



Die Plattform für eventorientierten DialogAirmeet hat heute bekanntgegeben, dass sie eine Serie B-Finanzierung in Höhe von 35 Mio. USD erhalten hat. Die neuen Investoren Prosus Ventures, Sistema Asia Fund, RingCentral Ventures, KDDI Open Innovation Fund, DG Daiwa Ventures und Nexxus Global wirkten an dieser Runde neben den bisherigen Investoren Sequoia Capital India und Accel India mit.

Im letzten Jahr erlebte Airmeet enormes organisches Wachstum aufgrund von Mund-zu-Mund-Propaganda bei seiner bisherigen Community von Nutzenden, skalierte seine wiederkehrenden Umsätze um das 24fache seit der Serie-A-Investition und wächst monatlich um 30 %. Das Unternehmen konnte mehr als 120.000 Organisatorinnen und Organisatoren von Events weltweit das Streamen von 150 Millionen Minuten an Videostreams ermöglichen. Zu den Hauptkunden, die zu dem organischen Wachstum beitragen, gehören Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato und First3Years.

Die erhaltenen Mittel werden in die Erweiterung der Präsenzen des Unternehmens auf dem globalen Markt einfließen. Es bestehen Pläne für massive Investitionen in F&E und die Skalierung der GTM-Funktion. Das Team wird sich zudem auf strategische Aktivitäten konzentrieren, die die Marke und ihre Angebote auf dem internationalen Markt sichtbarer machen sollen.

„Der Kundendialog hat sich schnell weiterentwickelt, hin zu Dimensionen, die über die herkömmlichen Kanäle hinausgehen müssen. Marken müssen Gespräche aufnehmen und die Kundschaft miteinbeziehen, ohne den menschlichen Kontakt im virtuellen Raum zu verlieren. Unser Auftrag besteht schon immer darin, uns auf den Dialog zu konzentrieren und Unternehmen über verschiedenste interaktive Veranstaltungsformate bei der Skalierung ihres Kundendialogs zu unterstützen“, sagte Lalit Mangal, Mitgründer von Airmeet.

Dank der immersiven Suite von Airmeet für den Kundendialog können sich Unternehmen und Communitys mit ihrem Publikum in Verbindung setzen, sinnvolle Gespräche führen, Feedback austauschen und über Veranstaltungen langfristige Beziehungen führen. Marketingfachleute, Community Manager, Vertriebsleitungen und Kundenbetreuungsteams nutzen die Suite von Airmeet für vollständiges Teilnehmerengagement, um dem Bedarf ihrer Zielgruppen umfassend gerecht zu werden und ihre Strategie für den Kundendialog mit äußerst interaktiven Touchpoints auf dynamische Weise zu aktualisieren.

Airmeet bietet zwei Produktformate an: „Conference“ („Konferenz“) und „Social Webinar“ („Soziales Webinar“). Damit erhalten Firmen und Organisationen die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden, Beziehungen aufzubauen und sich neue Einnahmequellen zu erschließen. Mit der Möglichkeit der Skalierung auf bis zu 100.000 Teilnehmende, der Unterstützung mehrformatiger Events wie Webinaren, hybriden Konferenzen, Messen und Workshops entwickelt Airmeet eine Suite für den Kundendialog während des ganzen Jahres, die auch virtuelle Realität und das Metaversum umfassen und so ein äußerst immersives Erlebnis liefern wird.

Airmeet erfährt enorme Unterstützung und erhält positives Feedback von der Community der Nutzenden. Die Bewertungen des Unternehmens bei NPS und G2 Crowd zählen zu den besten der Branche. Mehr über Airmeet erfahren Sie auf https://www.airmeet.com.

Zitate von Anlegern

Ashutosh Sharma, Leiter Investitionen, Indien, Prosus Ventures, sagte: „Die Pandemie hat eine deutliche Verlagerung unserer Arbeitsweise und unserer Interaktionen mit Kundschaft, Mitarbeitenden und anderen Interessensvertretungen mit sich gebracht. Diese Verlagerung hat die Übernahme agiler virtueller Lösungen für die Erfüllung des Bedarfs von Unternehmen weiter beschleunigt. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Airmeet bei der Unterstützung der Transformation und Weiterentwicklung des Bereichs des Unternehmens-SAAS-Marketings und bei der Umsetzung eines herausragenden Publikumserlebnisses über einen auf einzigartige Weise kundenzentrierten Ansatz.“

„Der globale Markt für virtuelle Events ist zu einer 110 Mrd. USD schweren Chance angewachsen, zu der die neuen Realitäten von Arbeit, Netzwerken und Marketing beitragen. Airmeet ist mit seinem gefeierten, hervorragenden Produkt, das dem Offline-Erlebnis sehr nahekommt, in einer guten Position, um an diesen großen Paradigmenwechsel auf dem weltweiten Konferenzmarkt anzuknüpfen“,kommentierteSumit Jain, Senior Partner bei Sistema Asia Fund.

„Durch diese Pandemie hat sich die Art der Interaktion von Unternehmen mit verschiedensten Interessenvertretungen (Kundschaft, Mitarbeitende usw.) angesichts der Effizienz und des damit verbundenen immersiven Erlebnisses in den digitalen Bereich verlagert. Airmeet steht an der Spitze dieser Transformation. Wir sind jetzt seit über 18 Monaten Partner von Airmeet und beeindruckt vom Produktfokus und der unermüdlichen Umsetzungsfähigkeit des Teams sowie von der enormen Begeisterung der Kundschaft für das Produkt. Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit zunehmendem Wachstum bei Airmeet.“ – Abhishek Mohan, Principal, Sequoia India

„Die Arbeitsweise hat sich von einem regionalen Ansatz in drastischem Maße ins Internet verlagert. Airmeet bietet eine innovative Plattform, die sowohl von Online- als auch von Offline-Konferenzfunktionen profitiert. Da die Plattform bequeme, interessante Full-Stack-Kundenerlebnisse liefern kann, glauben wir an das Potential für eine weitere Vergrößerung des Marktes. Wir fühlen uns geehrt, dass wir mit den Teams von Airmeet auf dem bemerkenswerten Weg des Unternehmens zusammenarbeiten können, und freuen uns, dass wir den japanischen Markt gemeinsam erobern können.“ – Masahito Okuma, stellvertretender Direktor von DG Daiwa Ventures

„Die ständige Verlagerung hin zu Remote- und hybridem Arbeiten hat die Nachfrage nach Software für den virtuellen Kundenkontakt beschleunigt. Wir sind stolz auf unsere Investition in Airmeet – ein Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2019 ein enormes Wachstum erlebt hat. Das Team von Airmeet hat eine erstklassige Lösung entwickelt, die zum Auftrag von RingCentral Ventures passt, bahnbrechende Innovationen im Bereich Kommunikation und Kooperation zu unterstützen.“ – Kira Makagon, Chief Innovation Officer von RingCentral

Über Airmeet Inc

Airmeet ist eine eventorientierte Plattform für den Kundendialog, mit der Unternehmen, Vereine, Bildungsinstitute, KMU, Communitys und Behörden über umfassende, interessante und immersive Veranstaltungserlebnisse sinnvolle Touchpoints mit ihren weltweiten Zielgruppen einrichten können.

Airmeet, ein in erster Linie über Fernarbeit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in den USA und über 300 Mitarbeitenden in Indien und Nordamerika, wurde im Jahr 2019 von Lalit Mangal, Manoj Singh und Vinay Kumar Jaasti gegründet. Die drei arbeiten schon seit ihrem vorherigen erfolgreichen Projekt CommonFloor zusammen, das von Quikr.com für 200 Mio. USD übernommen wurde.

Über 5.500 Marken, darunter Flipkart, Fifth Element Group, BMF Media, Unifrog Education, NPower Inc, University College London, Rotman School of Management, Zircom (Shell Oil), Viacom CBS, Texas Tech University Health Sciences Center, Minnesota State University, Mankato und First3Years nutzen die Plattform von Airmeet jeden Monat zum Hosten von Veranstaltungen auf der ganzen Welt.

