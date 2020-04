Pleiten vermeiden: Worauf man beim Sparen und Investieren dringend achten sollte!

Erfolgreiches Sparen und renditestarkes Investieren lässt sich eigentlich relativ einfach zusammenfassen: Regelmäßige Investitionen sind ein wichtiges Instrument, das Sparen erfordert. Zudem sollte man diversifiziert und über Jahre oder besser Jahrzehnte hinweg investieren, um eine solide Rendite zu erwirtschaften. Wer sich an diese Faustformel hält, macht bereits einiges richtig.

Zumindest, wenn man generell existenzielle Fehler vermeidet. Werfen wir in diesem Sinne einen breiten, Foolishen Blick darauf, wie man Pleiten bestmöglich vermeiden kann. Sowohl bei einem selbst, als auch bei den Unternehmen, in die man investiert.

Sei vorbereitet auf heftige Doppelschläge

Zuallererst wollen wir dabei allerdings nicht den Blickwinkel des Investierens in den Fokus rücken. Nicht einmal direkt den des Sparens, sondern eher allgemein den deiner persönlichen Finanzplanung. Wie sich nämlich häufiger gezeigt hat, existieren gewisse Doppelschläge, auf die man sich einstellen sollte. Oder besser vorbereiten, mit einer soliden, defensiven Finanzplanung.

Was ich an dieser Stelle meine? Nun gut: Nehmen wir mal an, du stehst in Lohn und Brot und errichtest dir ein Einkommensdepot, das bereits ordentlich gewachsen ist. In deinen Augen verfügst du somit über zwei starke Standbeine, die dir deinen Lebensunterhalt garantieren können. Eben deine Erwerbstätigkeit, bei der du selbst aktiv arbeitest. Und deine Aktien, wo dein Geld für dich arbeitet.

So wie jetzt verdunkelt sich die Wirtschaft jedoch. Kurzarbeit trifft dich. Oder aber Arbeitslosigkeit, wer weiß. Ein Schicksal, das die wenigsten in der freien Wirtschaft in Gänze ausschließen können. Wobei sich hier erschwerend auswirkt, dass auch die Wirtschaftswelt und dein Portfolio heftig unter Druck geraten werden. Womöglich auch mit einigen Dividendenkürzungen. Entsprechend trifft dich ein wirtschaftlicher Abschwung doppelt hart.

Auch auf solche Zeiten gilt es vorbereitet zu sein. Beispielsweise, indem man einen Teil seines Vermögens und Ersparten nicht investiert, um mit Cash diesen Doppel- oder Rückschlägen entgegenwirken zu können. So manches Mal trifft es einen schließlich knüppeldicke.

Achte auf die Geschäftsmodelle deiner Unternehmen

Richten wir unseren Fokus nun allerdings auf etwas Wesentlicheres, das außerdem einen direkteren Zusammenhang mit der Welt von Aktien und Börse hat. Sprich dem, wofür wir Fools eigentlich (hoffentlich!) inzwischen bekannt sind.

Auch hier gehört es zum erfolgreichen Investieren dazu, Pleiten zu vermeiden. Und wie macht man das am besten? Nun, dazu gibt es verschiedene Ansätze. Die Bilanz mag generell Auskünfte über die Stabilität eines Unternehmens geben. Allerdings ist es in meinen Augen etwas anderes, das mindestens eine ähnlich substanzielle Bedeutung besitzt: das Geschäftsmodell.

Wer eine Pleite mit Aktien vermeiden möchte, der sollte auf Unternehmen setzen, die über intakte, gefragte, defensive oder zeitlose Geschäftsmodelle verfügen. Idealerweise mit Wettbewerbsvorteilen, hohen, stabilen Cashflows, die ebenfalls stützend sind. Mit solchen Unternehmen wird man langfristig bestmöglich seinen Vermögensaufbau bestreiten können.

Eine wichtige Regel an der Börse lautet schließlich, kein Geld zu verlieren. Auch wenn das irgendwie trivial klingt, aber in vielen Fällen und insbesondere langfristig ist das häufig die halbe Miete.

Diversifiziere: In vielerlei Hinsicht!

Zu guter Letzt kann es außerdem ratsam sein, zu diversifizieren. Das gilt einerseits natürlich für die Börse, wo man sein Portfolio idealerweise breit gestreut aufbaut. Das umfasst neben vielen verschiedenen Aktien auch unterschiedliche Segmente und Regionen, wodurch man das Risiko einer Pleite in vielerlei Hinsicht für sich persönlich umgehen kann.

Allerdings sollte man auch überlegen, privat zu diversifizieren. Ob es die Struktur deiner Einkünfte ist oder womöglich ein Nebenjob oder eine freiberufliche Tätigkeit neben deinem Hauptjob. Oder du Dinge verkaufen möchtest. Oder auch in anderer vielfältiger Weise: Diversifikation schützt nicht bloß an der Börse, sondern auch im alltäglichen Leben.

Pleiten vermeiden führt zu finanzieller Stabilität

Wie man seine Finanzen im Griff behält, ist zwar grundsätzlich eine Frage, die auf vielen Aspekten fußt. Wer jedoch Pleiten in vielerlei Hinsicht vermeidet, der besitzt eine bessere Chance, immer auf einem stabilen Fundament zu sein. Entsprechend gilt es, einige Aspekte zu überprüfen. Egal ob es um Sparen, Investieren oder auch deinen Alltag geht.

