PLUG POWER - Aktie enttäuscht!

Wasserstoff-Brennstoffzellen dürfte eine der Zukunftstechnologien werden und das erkannte im vergangenen Jahr auch der Markt. So schossen Wasserstoffaktien und mit ihnen auch Plug Power in die Höhe. Seit Ende Januar ist jedoch der Wurm drin. Plug Power verlor bereits fast 60 % an Wert und obwohl man aktuell auf einem Unterstützungsbereich handelt, tun sich die Käufer unfassbar schwer. Im europäischen Handel liegt die Aktie heute zwar leicht im Plus, die gestrigen Verluste von mehr als 8 % kann man jedoch nicht einmal ansatzweise negieren.

Dass es auch anders geht, zeigt aktuell die Nel-Aktie. Die Aktie nimmt gerade den dritten Anlauf für ein Comeback und dieser sieht bis dato gar nicht so schlecht aus, auch dank der heutigen Kursgewinne. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung in Plug Power doppelt enttäuschend, denn man bleibt auch hinter Mitbewerbern zurück.

Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Trotz dieser Probleme müssen Anleger den Kopf nicht in den Sand stecken. Der Knoten in der Plug-Power-Aktie könnte immer noch platzen. Idealerweise nutzt man den Supportbereich bis hin zu ca. 24 EUR für ein Comeback. Prozyklisch müsste es jetzt erst einmal zu Kursen oberhalb von 30 EUR kommen, um etwas durchzuatmen. Dann könnte man sich den nächsten Herausforderungen im Bereich von 33,25 EUR und 36,75 EUR widmen. Hier warten die nächsten kurzfristigen Widerstände in Form alter Hochs und dem EMA 50. Letzteren zu überwinden wäre dann auch ein deutliches Zeichen für ein bullisches Comeback. Immerhin prallte der Erholungsversuch Mitte März an dieser Durchschnittslinie nach unten ab.

Gänzlich frei von Risiko ist die Aktie aber nicht, das zeigt auch die jüngste Kursentwicklung. Wenn die Stabilisierung jetzt nicht gelingt, könnte Plug Power weiter auf 18,50-16,00 EUR durchgereicht werden.

Plug Power Inc.

