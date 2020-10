Plug Power: Drei neue Brennstoffzellen-Produkte für den europäischen Markt – „Haben bereits Kundenaufträge von führenden Automobilherstellern erhalten“

Plug Power arbeitet weiter an einer Expansion seiner Produkte und hat nun in einer Pressemitteilung drei neue Brennstoffzellenlösungen für europäische Industrie- und Materialtransportfahrzeuge aus der hauseigenen CE-zertifizierten GenDrive-Produktlinie angekündigt.

Zu den neuen Produkten gehören der GenDrive 1600-80H CE für Lastkraftwagen der Klasse 1 bis 5 Tonnen, der GenDrive 3342-24 CE für Lastkraftwagen der Klasse 3 sowie der GenDrive 6100-48 CE für FTF (automatisierte geführte Fahrzeuge) und Zugmaschinen. Alle drei Produkte wurden in den letzten zwölf Monaten entwickelt, konstruiert, getestet und in die Produktion freigegeben, so das Unternehmen.

Plug Power als bisher einziger Anbieter

„Plug Power führt die Kundenakzeptanz von Wasserstoffbrennstoffzellen in Materialtransportanwendungen an, da wir das einzige Unternehmen auf der Welt sind, das eine schlüsselfertige Komplettlösung mit einer vollständigen Produktsuite anbietet, um jeden LKW in der Flotte des Kunden umzubauen“, sagte Andy Marsh, CEO von Plug Power. „Wir haben die Brauchbarkeit dieses Modells in Nordamerika bereits unter Beweis gestellt und ergänzen weiterhin das Produktportfolio für unseren wachsenden europäischen Kundenstamm, für den eine Zertifizierung nach europäischen Normen erforderlich ist. Wir haben nicht nur ein, sondern drei neue Produkte entworfen, gebaut und zertifiziert, um diesen Anforderungen gerecht zu werden – und haben bereits Kundenaufträge von führenden Automobilherstellern erhalten. “

Laut der Pressemitteilung können die drei neuen Lösungen eine Vorreiterstellung für die industrielle Anwendung in Europa einnehmen, denn Schlepptraktoren spielen eine wichtige Rolle in der Automobilindustrie, wo sie typischerweise in Produktionsstätten zum Transport von Fahrzeugteilen zwischen Arbeitszellen im gesamten Werk eingesetzt werden. Plug Power bietet laut eigener Aussage die einzige Brennstoffzellenlösung für diese Anwendung in Europa.

Zu den Hauptkunden von Plug Power in diesem Segment gehören Daimler und BMW. Laut dem CEO findet die Entwicklung der neuen Produktlösungen auch in enger Abstimmung mit den Kunden statt und es sind bereits Aufträge der großen Autohersteller eingegangen.

Die Aktie von Plug Power kann nach dieser Meldung bereits vor US-Börsenbeginn um 2,3 Prozent klettern.

