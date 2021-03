PLUG POWER - Eine Aktie geht baden! Bilanzierungsprobleme belasten!

Nachdem die Plug-Power-Aktie bereits gestern ausführlich besprochen wurde (Plug Power & Linde - Zwei Aktien, die…) greife ich diese heute aus gegebenem Anlass noch einmal auf. Zum einen geht es in der Aktie erneut schwungvoll zur Sache. Im frühen Mittwochshandel verliert Plug Power gut 10 %, nachdem der Aktienkurs gestern um fast 15 % nachgab. Darüber hinaus zeigt ein Blick auf die Handelsaktivitäten von Tradegate, wie aktiv Plug Power heute bei privaten Tradern getradet wird. Aus dem Blickwinkel des Sentiments sind das klare Hinweise dafür, sich die Aktie noch einmal genauer anzuschauen.

Quelle: www.tradegate.de

Vertrauensverlust nach Bilanzierungsfehlern!?

Auslöser für den gestrigen Kursrutsch war aber nicht nur die technische Ausgangsbasis, sondern auch die Nachricht über Fehler in den eigenen Bilanzen, die gestern Abend über die Ticker lief. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG stellte Fehler in den Bilanzen von 2018, 2019 und 2020 fest. Dabei geht es beispielsweise um fehlerhafte Verbuchungen von Buchwerten und Verlustrückstellungen, aber auch um falsche Klassifizierungen von Forschungs- und Entwicklungskosten, die nun korrigiert werden müssen. Inwieweit es dabei zu dramatischen Veränderungen bei der Bewertung des Unternehmens kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Auf alle Fälle aber dürfte das Unternehmen einen Vertrauensverlust bei Anlegern erleiden. Interessanterweise muss man angesichts dieser schwerwiegenden Nachrichten fast schon sagen, dass sich die Aktie eigentlich noch relativ gut gehalten hat.

Kommt das bullische Szenario in Gefahr?

Wie der alte Chart von gestern zeigt, wurde in der Aktie noch einmal mit einem zweiten Standbein innerhalb einer Bodenbildung gerechnet. Dabei forcierte ich auch die Möglichkeit, den Supportbereich um den EMA 200 anzusteuern. Diese Variante wurde jedoch nicht unbedingt als ideal bezeichnet, da man nicht nur auf ein neues Tief zurückfallen und damit die Bodenbildung gefährden würde, sondern weil der Kurs bei einer solchen Entwicklung erneut punktgenau am EMA 50 bärisch abprallen würde.

Diese Variante wird mit den jüngsten Kursverlusten Realität, wobei erschwerend jetzt noch die Dynamik in der Abwärtsbewegung hinzu kommt. Diese ist deutlich größer als in der vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Man kauft also nur zögerlich, während man auf der Verkäuferseite schnell ängstlich wird. Man könnte das als fehlendes Vertrauen werten.

Die Bullen sind gefordert

Fassen wir die aktuellen Punkte zusammen, ist das Risiko für das bullische Szenario in der Plug-Power-Aktie spürbar angestiegen. Man muss es zwar noch nicht über Bord werfen, die Luft wird aber deutlich dünner. Der Bereich bis hin zu ca. 25 EUR sollte nachhaltig verteidigt werden. Gelingt dies, könnte ein neuer Angriff auf 40 EUR starten. Der dortige Preisbereich hat sich nun jedoch als klarer Widerstand etabliert und erst wenn auch dieser geknackt werden kann, könnte man zum Allzeithoch durchstarten. Einfach wird dies jedoch nicht. Der jüngste Optimismus ist schlicht und einfach gestern pulverisiert worden.

Plug Power Inc.

