Plug Power: Im Gegensatz zu Nel oder PowerCell überzeugen die Amerikaner – Rekordquartal und Prognoseanhebung!

Während die Zahlen viele Branchenkollegen eher gemischt ausgefallen sind, kann Plug Power mit seinem Zahlenwerk zum dritten Quartal voll und ganz überzeugen. Die Amerikaner konnten beim Umsatz einen neuen Rekord in der 22-jährigen Firmengeschichte vermelden und hoben deshalb gleich auch noch die Jahresprognose für die Erlöse an. Die Aktie zieht fast zweistellig an, springt über die Marke von 20 Dollar und markiert ein neues 52-Wochen-Hoch. Anleger-Herz, was willst du mehr?

Neuer Rekord für ein Quartal

Von Juli bis September verzeichnete Plug Power Erlöse von 107 Millionen Dollar, was nach Unternehmensangaben eine neue Bestmarke für ein Jahresviertel darstellt. Im gleichen Zeitraum erwirtschaftete der US-Wasserstoff-Spezialist einen Verlust von 4,6 Millionen Dollar, was einem Verlust je Aktie von 4 Cent entspricht. Mit den präsentierten Zahlen lag Plug Power nicht komplett über den Analystenerwartungen. Die Experten hatten beim Umsatz mit 109 Millionen Dollar geplant, dafür aber ein größeres Minus auf der Rechnung. Hier standen 25,6 Millionen Dollar oder 7 Cent auf dem Zettel.

Prognose wird angehoben

Dank der starken Zahlen für das dritte Quartal wird hat Plug Power optimistischer für den Rest des Jahres. Die Amerikaner hoben die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 310 Millionen Dollar auf 325 bis 330 Millionen Dollar an.

Mit dem heutigen Kursanstieg kommt Plug Power auf ein Jahresplus von fast 560 Prozent in diesem Jahr und de Zahlen zeigen ganz klar: Das Ende der Fahnenstande dürfte noch nicht erreicht sein.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Plug Power

