PLUG POWER - Wasserstoff-Aktie ist wieder gefragt

In den vergangenen Wochen gab es eine ganze Reihe von Sektor-Rotationen. So wurden beispielsweise die einstigen Überflieger der E-Mobilität verkauft und Aktien klassischer Autobauer wie Daimler und VW gekauft. Aber auch der bis in den Januar hinein gepushte Wasserstoff-Sektor war betroffen. Aktien wie Plug Power bildeten kurzfristige Tops aus und gingen in Korrekturen über.

In dieser Woche scheint das Interesse für diese einstigen Highflyer jedoch wieder zugenommen zu haben. Am Montag markierte Plug Power bei 27,91 EUR ein Tief und konnte seitdem schon wieder mehr als 40 % zulegen. Mit dem Erreichen von ca. 40,65 EUR steht jetzt jedoch die erste Entscheidung an. Hier wären kurzfristige Verkäufe möglich. Dabei könnte es auch noch einmal zu einem Test des EMA 200 und des dortigen Unterstützungsbereich kommen.

Mittelfristig aber wird die Abwärtsbewegung seit Januar nur als Korrektur eingeordnet. Mit der Nähe zum Unterstützungsbereich um 25,60 EUR ist dementsprechend jederzeit mit einer Bodenbildung und Wiederaufnahme des übergeordneten Trends zu rechnen. Das erste große Ziel liegt um 60 EUR.

Vorsicht bei Shorts!

Aus trendtechnischer Sicht werden Longpositionen in Plug Power zunehmend wieder interessanter. Die Aktie hat in den nächsten Tagen und Wochen eine gute Chance, die aktuelle Korrektur zu beenden und den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Dafür aber sollten die Kurse nicht nachhaltig unter ca. 23,50 EUR zurückfallen.

Plug Power Inc.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)