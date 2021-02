PMC Group International gibt Übernahme der Copperhead Chemical Company bekannt

Die PMC Group International, Inc., ein unabhängiger Zweig der PMC Group Companies, meldet die Übernahme von Cobra Investments Management Inc. und dessen zwei Tochtergesellschaften, Copperhead Chemical Company Inc. („Copperhead“) und Copperhead Investments Inc. Eine Gruppe von vorherigen Eigentümern verkaufte die Unternehmen mit Wirksamkeit zum 5. Februar 2021. Copperhead ist der Fertigungszweig der drei gekauften Unternehmen. Die Anlage in Tamaqua im US-Bundesstaat Pennsylvania umfasst 53 Gebäude auf einer Fläche von 875 Acres (354,1 Hektar).

Seit über 70 Jahren ist Copperhead der einzige Hersteller in den USA des von der FDA zugelassenen kardialen Arzneimittels Nitroglycerin und ein Spezialhersteller von Arzneimitteldosierungsformen. Das Unternehmen ist zudem ein wichtiger Produzent von energetischen Chemikalien (Sprengstoffen und Treibstoffen) für die Verteidigungsindustrie sowie einer neuartigen Klasse von Konservierungsmitteln und antimikrobiellen Wirkstoffen. Die Produkte von Copperhead werden auf der ganzen Welt verkauft.

„Die Akquisition von Copperhead und dessen Partnerunternehmen versetzt uns in die Lage, den Pharmamarkt stärker zu durchdringen“, so Dr. Raj Chakrabarti, Präsident der PMC Group International. Dr. Chakrabarti fügte hinzu: „Diese neue Akquisition passt synergistisch sehr gut zu unseren anderen pharmazeutischen Dienstleistungen und Fertigungsunternehmen. Dazu gehören insbesondere PMC Isochem in Frankreich mit drei Standorten, an denen Trägerstoffe und APIs hergestellt sowie Dienstleistungen im Bereich Protein-Engineering, Arzneimittelentwicklung und -entdeckung angeboten werden, und PMC YM-Pharma in Hyderabad, Indien, das Verfahrensentwicklung und fortschrittliche pharmazeutische Vorproduktionsdienstleistungen anbietet.“ Außerdem hat Copperhead laut Dr. Raj Chakrabarti weitere Herstellungs- und Marketingsynergien mit PMC Ouvrie, einem führenden Anbieter von Entschäumern, Tensiden und Schutzkolloiden für Anwendungen im Nahrungsmittelbereich und in der Industrie. Weiterhin sagte er: „Mit der Übernahme von Copperhead ist die PMC Group im Begriff, durchgängige CDMO-Dienstleistungen zu bieten, die alle Phasen der Arzneimittelentwicklung und -herstellung über drei Kontinente hinweg abdecken.“

ÜBER PMC Group Companies:

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter weltweiter Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

