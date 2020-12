PMC Organometallix setzt Expansion fort

PMC Organometallix Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der PMC Group N.A., Inc. und ist erfreut, bestätigen zu können, dass das Unternehmen trotz der Herausforderungen durch die globale Pandemie Pläne zur Erweiterung der Kapazitäten für die Produktion von Organotin-Zwischenprodukten in Axis, Alabama, und für Organotin-Katalysatoren in Carrollton, Kentucky, in Angriff genommen hat und weiter vorantreiben wird. Diese Erweiterungsprojekte sollen zur Deckung der weltweit wachsenden Nachfrage nach Organotin-Produkten sowie die Verlagerung bestimmter Produktionskapazitäten aus Bergkamen, Deutschland ermöglichen. Vorausgegangen waren im Dezember 2019 Investitionen des Unternehmens in Umstrukturierung und Wachstum in das von Lanxess übernommene Organotin-Geschäft. Bestimmte Abschnitte dieser Erweiterung sind im Jahr 2020 in Betrieb genommen worden, und die übrigen Phasen werden voraussichtlich 2021 und Anfang 2022 betriebsbereit sein.

„Die Projekte stehen im Einklang mit dem Engagement von PMC in die Organotin-Industrie und verfolgen das Ziel, der bevorzugte Lieferant von Organotin-Produkten für unseren vielfältigen Kundenkreis zu sein“, erklärte Debtosh Chakrabarti, President.

„Dank der umfassenden und innovativen Produktionserfahrung sowie der globalen Lieferkette des Unternehmens, die den Zugriff auf eine Rohstoffversorgung umfasst, die zu den weltweit größten und qualitativ hochwertigsten zählt, erhalten unsere Kunden auch in den kommenden Jahren eine konstante und zuverlässige Produktversorgung. Unsere Kunden haben zum Ausdruck gebracht, dass sie den Plan von PMC, die notwendigen strategischen Investitionen zu tätigen, um den Fortbestand unserer Branche zu sichern, mit Begeisterung unterstützen.“

ÜBER PMC

Die PMC Group ist ein in den USA ansässiger wachstumsorientierter, diversifizierter, weltweit tätiger Hersteller von Chemikalien und Pharmazeutika. Die innovativen Lösungen des Unternehmens richten sich an den täglichen Bedarf zahlreicher Endmärkte, darunter die Kunststoff-, Konsumgüter-, Elektronik-, Farben-, Verpackungs-, Bergbau-, Körperpflege-, Nahrungsmittel-, Automobil- und Pharmaindustrie. Das Unternehmen gründet auf einem nachhaltigen Wachstumskonzept durch Innovation und soziales Engagement. PMC betreibt eine globale Fertigungs-, Innovations- und Marketingplattform mit Anlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen über PMC und seine weltweiten Aktivitäten finden Sie unter www.pmc-group.com.

