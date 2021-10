PNC Financial Services meldet Dividende

Das amerikanische Finanzinstitut PNC Financial Services Group Inc. (ISIN: US6934751057, NYSE: PNC) zahlt eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar. Die Dividende soll am 5. November 2021 ausgeschüttet werden (Record date: 15. Oktober 2021). Im Juli 2021 wurde die Dividende um knapp 9 Prozent auf den aktuellen Betrag angehoben.

Damit zahlt PNC auf das Jahr hochgerechnet 5,00 US-Dollar Gesamtdividende aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 198,31 US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2021) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,52 Prozent. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 4,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,08 Mrd. US-Dollar) bei einem Nettogewinn von 1,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,66 Mrd. US-Dollar), wie am 14. Juli berichtet wurde.

PNC ist 1852 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Pittsburgh, im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und weist dort seit Jahresbeginn 2021 ein Plus von 33,09 Prozent auf. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 84,28 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. Oktober 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de