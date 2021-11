PNE: Starkes Q4 erwartet

Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) insgesamt schwächere Ergebnisse vorgelegt, bleibt mit dem operativen Geschäft aber auf einem guten Weg. Trotz eines Umsatzanstiegs um 17 Prozent sei das EBITDA auf -0,6 Mio. Euro (Q3 2020: 0,2 Mio. Euro) gesunken. Das EBIT habe sich wegen höherer Abschreibungen auf -6,6 Mio. Euro (Q3 2020: -4,1 Mio. Euro) reduziert. Der Verkauf von zwei polnischen Windfarmen lasse laut First Berlin aber ein starkes Q4 erwarten. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 8,80 Euro (zuvor: 7,90 Euro) und bestätigt das Rating „Add“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2021, 10:30 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von First Berlin Equity Research GmbH am 11.11.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- ISIN: DE000A0JBPG2