Podcast: Coronakrise: Wie sollten Anleger reagieren?

„Die Weltwirtschaft wird nicht untergehen“, sagt Dr. Gerd Kommer (Finanzautor und Gründer der Münchener Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest)

In der neusten Episode erklärt Dr. Gerd Kommer, warum Anleger an der Börse investiert bleiben sollten, was jetzt für den Kauf von Aktien spricht und wie man sein Depot so aufstellt, dass man auch in Krisenzeiten nicht in Panik verfällt. Denn laut Kommer kommt nach jeder Krise eine Erholung.





Jetzt anhören









Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.