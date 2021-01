Podcast mit Emanuel Eisel von Scalable Capital: Wie wähle ich den richtigen ETF aus?

Rund 1.600 ETFs werden hierzulande gehandelt. Bei der großen Zahl müssen sich Anleger erst einmal orientieren, um den oder die passenden für ihr Depot zu finden.





In welche Märkte will ich überhaupt investieren?

Und welche Kriterien sollte ich bei der Auswahl anlegen?





Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital, gibt in dieser Folge Antworten auf die wichtigsten Fragen. Er erklärt, worauf es bei der Entscheidung zwischen physischer und synthetischer Replikation ankommt und was Anleger über Kosten, Liquidität und Ertragsverwendung von börsengehandelten Indexfonds wissen sollten.





Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.