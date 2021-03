Podcast mit Jacob Hetzel von Scalable Capital: Wie investiere ich in Gold?

Ob als Krisenwährung oder Diversifikationselement, um Schwankungen im Portfolio abzufedern: Viele Anleger wollen ihrer Geldanlage das Edelmetall beimischen. Sie können das auf unterschiedliche Weise tun.





Einerseits mit physischem Gold in Form von Barren oder Münzen, andererseits mit einer börsengehandelten Schuldverschreibung in Form eines ETC, kurz für Exchange-Traded Commodity. Beide Optionen haben ihre Vor- und Nachteile. Welche, erläutert Jacob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital.

