Podcast mit Manuela von Ditfurth von Invesco: Nachhaltige ETFs: So finde ich den passenden

Das Angebot an börsengehandelten Indexfonds, mit denen Anleger nachhaltig, umweltbewusst oder nach bestimmten Überzeugungen investieren können, wächst. Das erschwert den Überblick, erst recht, weil es keine einheitliche Definition gibt, wann eine Geldanlage nachhaltig ist.





Hilfe bei der Orientierung leistet Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Managerin bei Invesco. Sie erklärt, wie Branchenausschlüsse und Best-in-Class-Filter bei der ETF-Konstruktion funktionieren, worauf Anleger bei der Auswahl achten sollten und zeigt an Beispielen, wie breit die Palette nachhaltiger ETFs mittlerweile ist.

Hier geht's zum Podcast













Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.