Podcast mit mit Victoria Arnold von BlackRock: Nachhaltige ETFs – mehr als ein Trend?

Immer mehr Anleger wollen ihr Geld heute nachhaltig investieren - nach ökologischen und sozialen Kriterien, in Unternehmen, die verantwortungsvoll wirtschaften. So beziffert das Forum für Nachhaltige Geldanlagen das Volumen nachhaltiger Investments in Deutschland auf knapp 270 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie dynamisch der Trend ist, wie nachhaltige Indizes zusammengesetzt werden und wie sich Angebot und Qualität sogenannter ESG-ETFs entwickeln, darüber spricht Victoria Arnold in unserem Podcast. Sie ist Expertin für nachhaltiges Investieren beim weltgrößten ETF-Anbieter und US-Vermögensverwalter BlackRock.





Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen.