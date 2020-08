Podcast mit Prof. Dr. Kai Carstensen: Was taugen die Wirtschaftsprognosen?

Zwischen 4 und 10 Prozent soll die deutsche Konjunktur im Coronajahr 2020 einbrechen, wenn man den Prognosen führender Wirtschaftsforscher glaubt. Die weite Spanne bei den Vorhersagen wirft eine alte Frage auf: Was taugen Konjunkturprognosen eigentlich? Wie verlässlich sind die Zahlen? Und auf welcher Grundlage werden sie ermittelt? In der neuen Folge des Scalable-Capital-Podcasts gibt Kai Carstensen Einblicke in das Metier der Prognostiker. Er ist Professor am Institut für Statistik und Ökonometrie an der Uni Kiel und hat viele Jahre die Konjunkturprognose am Münchner ifo Institut geleitet.





