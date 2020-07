Podcast mit Prof. Dr. P. Bofinger: Wie schnell erholt sich die deutsche Wirtschaft?

Die Bundesregierung macht mehr als eine Billion Euro locker, um die Corona-Rezession abzufedern und die Konjunktur nach dem Lockdown wieder anzukurbeln. Schafft die Wirtschaft damit die schnelle Wende nach oben? Darüber spricht Tobias Aigner mit Peter Bofinger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Würzburg in der neuen Podcast-Folge. Bis Februar 2019 gehörte er den fünf „Wirtschaftsweisen“ an. Im Interview erklärt der Ökonom, wie die Coronahilfen wirken, ob der damit verbundene Anstieg der Staatsschulden verkraftbar ist und ob die Inflation anziehen wird.





