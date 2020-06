Podcast mit Prof. Dr. S. Mittnik: Coronakrise: Wie hat das Risikomanagement von Scalable Capital reagiert?

Die vergangenen vier Börsenmonate waren nichts für schwache Nerven. In der Coronakrise sind die Aktienkurse erst extrem schnell eingebrochen, dann haben sie sich rasant erholt. Stefan Mittnik, Mitgründer von Scalable Capital und Professor für Finanzökonometrie an der LMU München, erklärt in dieser Podcast-Episode, wie das Risikomanagement von Scalable Capital auf die heftigen Börsenturbulenzen reagiert hat, wie er die Anlageergebnisse einordnet und welche Schlüsse er daraus zieht.





