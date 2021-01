Podcast mit Prof. Dr. Stefan Mittnik von der LMU München: Buy & Hold

Buy and hold - Aktien kaufen und liegen lassen - gilt als attraktive Anlagestrategie. Sie ist bequem, hat niedrige Kosten, und langfristig kann der Anleger von den attraktiven Renditen an den Finanzmärkten profitieren, heißt es. Was dabei oft vergessen wird: Buy and hold birgt erhebliche Risiken. Das Aktienportfolio ist den Marktschwankungen ausgesetzt. Und selbst wenn man Staatsanleihen beimischt, können die Kursrückschläge erheblich sein. Solche Rückschläge halten die meisten Anleger nicht aus. Sie verkaufen ihre Investments mit Verlusten, verpassen den Wiedereinstieg und verhageln sich so die Performance.

Im Podcast spricht Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital, über die Tücken von Buy and hold und mögliche Alternativen.

















Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.