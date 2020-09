Pokal in Duisburg: Genesener Reus bei Dortmund zunächst Ersatz

DUISBURG (dpa-AFX) - Nationalspieler Marco Reus ist im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals von Borussia Dortmund beim Drittligisten MSV Duisburg zunächst wie erwartet nur Ersatz. Der 31-Jährige, der beim Pokal-Aus des Vize-Meisters in der Vorsaison am 4. Februar bei Werder Bremen zuletzt auf dem Platz stand, könnte im Laufe der Partie zu seinem Pflichtspiel-Comeback nach 223 Tagen kommen. Reus war wegen einer hartnäckigen Adduktorenverletzung ausgefallen. Am vergangenen Montag hatte er im Testspiel gegen Sparta Rotterdam (2:1) erstmals wieder für 70 Minuten gespielt und gleich ein Tor erzielt.

Im Tor der Dortmunder steht im ersten Pflichtspiel der Saison der etatmäßige Ersatz-Torhüter Marwin Hitz für den angeschlagenen Roman Bürki (Hüftprobleme). Mit dem 17-Jährigen Jude Bellingham und dem von Paris Saint-Germain verpflichteten Thomas Meunier (29) stehen zwei Neuzugänge in der Startelf des BVB. Der dritte, die Real-Madrid-Leihgabe Reinier, steht im Kader. Auf der Reus-Position zentral offensiv beginnt der 18 Jahre alte Giovanni Reyna, der dort in der Vorbereitung überzeugt hat./sho/DP/fba