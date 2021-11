Polen - Belarus lässt Migranten wieder an Grenze bringen

Warschau (Reuters) - Die belarussische Regierung lässt nach polnischen Angaben jetzt doch wieder Migranten an die Grenze beider Staaten bringen.

Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes sagte am Freitag, in der Nacht seien Hunderte Menschen zurück ins Grenzgebiet transportiert und aufgefordert worden, in der Dunkelheit nach Polen einzureisen. Sie sprach dabei von etwa 500 Personen. Belarussische Streitkräfte hätten dabei versucht, polnische Grenzschützer mit Lasern zu blenden, um sie außer Gefecht zu setzen.

Zunächst hatte es von polnischer Seite geheißen, die Lage an der Grenze habe sich etwas entspannt. So seien deutlich weniger Grenzübertritte von Migranten aus Belarus als in den Vortagen registriert worden, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak dem Sender Polsat. Die Gruppen seien mittlerweile viel kleiner als in den vergangenen Tagen, als bis rund Hundert Migranten auf einmal versucht hätten, den Grenzzaun zu überwinden.

Am Donnerstag hatten belarussische Behörden Hunderte Migranten, die bis dahin bei eisigen Temperaturen im Freien kampierten, in eine riesige Lagerhalle in Grenznähe gebracht. Zugleich waren Hunderte Iraker in ihr Heimatland zurückgeflogen worden, was den Eindruck einer Entspannung verstetigte. Dem vorangegangen waren intensive diplomatische Bemühungen. So hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel binnen drei Tagen zwei Mal mit em belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko telefoniert, der von den europäischen Staats- und Regierungschefs ansonsten gemieden wird.

Nach belarussischen Angaben bot Lukaschenko Merkel eine Abmachung an, um die Krise zu bewältigen. Demzufolge soll die EU 2000 Migranten aufnehmen, im Gegenzug erklärt sich Belarus bereit, 5000 zurück nach Hause zu schicken. Deutschen Regierungskreisen zufolge kann von einer Absprache allerdings nicht die Rede sein. "Deutschland hat dem nicht zugestimmt", sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters.

"WIR BLEIBEN WACHSAM"

Die Nato sicherte den Bündnispartnern Polen, Litauen und Lettland weitere Unterstützung wegen der angespannten Lage zu. "Wir bleiben wachsam und sind bereit, unseren Verbündeten weiter zu helfen", sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin. Die Situation an der Grenze sei weiterhin besorgniserregend. Der belarussischen Führung um Lukaschenko warf Stoltenberg ein zynisches und unmenschliches Vorgehen vor, weil sie gefährdete Menschen als Druckmittel gegen andere Länder einsetze.

Merkel sprach unterdessen am Freitag mit Vertretern des Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und beiden ihre Unterstützung bei ihren Hilfsanstrengungen in Belarus zugesagt. Die EU und die Nato werfen Lukaschenko vor, als Vergeltung für Sanktionen Migranten etwa aus dem Irak und aus Afghanistan in die Europäische Union einschleusen zu wollen, um die EU zu destabilisieren.