Polen - Fluggesellschaft LOT benötigt wahrscheinlich Staatshilfe

Warschau (Reuters) - Mitten in den Übernahmeverhandlungen mit dem deutschen Ferienflieger Condor benötigt die polnische Fluggesellschaft LOT nach Angaben der Warschauer Regierung wahrscheinlich staatliche Unterstützung.

LOT arbeite an einem Rettungsplan, sagte der Minister für Staatsbeteiligungen, Jacek Sasin, am Freitag dem Fernsehsender TVN24. Wegen der Coronavirus-Pandemie könnte der Flugbetrieb für die nächsten Monate vollständig eingestellt werden. "LOT wird es ohne staatliche Hilfe nicht schaffen." Er sei in ständigem Kontakt mit dem LOT-Management. Die geplante Übernahme von Condor drohte Insidern zufolge zuletzt an den Forderungen der LOT-Eigner zu scheitern. Für Condor zeichnete sich deshalb eine vorübergehende Verstaatlichung ab.