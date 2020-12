Polen - Haben mit Ungarn deutschen Kompromiss zu EU-Finanzen akzeptiert

Warschau (Reuters) - Polen und Ungarn haben nach Angaben eines Vertreters der Regierung in Warschau dem deutschen Kompromissvorschlag zur Lösung des Streits über den EU-Finanzrahmen zugestimmt.

Man warte nun aber noch auf das Ok aus den Niederlanden und anderen skeptischen Mitgliedstaaten, sagte der Regierungsvertreter am Mittwoch. In dem Streit hatten sich Polen und Ungarn bislang geweigert zu akzeptieren, dass die Auszahlung von EU-Mitteln von der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit abhängt. Der EU-Finanzrahmen umfasst bis zum Jahr 2027 eine Summe von gut 1,8 Billionen Euro. Darin enthalten ist auch der Corona-Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro. Ungarn und Polen stehen schon seit langem in der Kritik wegen ihres Umgangs mit der Justiz und den Medien. Gegen beide Länder läuft bereits ein EU-Verfahren.