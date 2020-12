Polen rückt von Veto gegen EU-Corona-Haushalt nicht ab

Warschau (Reuters) - Im Streit über den EU-Haushalt und ein damit verbundenes Corona-Wiederaufbaupaket bleibt Polen hart.

Das Land könne nicht akzeptieren, dass künftig eine Auszahlung von EU-Geldern an die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien geknüpft werden solle, bekräftigte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Dienstag. Polen und Ungarn blockieren das Finanzpaket der Staatengemeinschaft mit ihrem Veto, weil sie den geplanten Rechtsstaatsmechanismus verhindern wollen. Die anderen 25 EU-Staaten drohen deshalb damit, das 750 Milliarden Euro schwere Corona-Wiederaufbaupaket aus dem Haushalt auszuklammern und so neu aufzulegen, dass sie die Auszahlung der Hilfen unter sich organisieren können. Polen und Ungarn würden dann leer ausgehen. Ein ranghoher EU-Diplomat sagte am Montag, man erwarten bis spätestens diesen Dienstag ein Signal von den beiden Staaten, dass sie ihr Veto fallenlassen.

Die zwei nationalkonservativ regierten Länder stehen seit Jahren wegen ihres Umgangs mit Justiz und Medien in der Kritik, gegen beide laufen deshalb EU-Verfahren. Am Donnerstag und Freitag ist ein EU-Gipfel angesetzt. Der Streit dürfte auf der Agenda stehen, wenn bis dahin keine Lösung gefunden wird.