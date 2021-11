Polen schließt wegen Andrangs Hunderter Migranten Grenzübergang zu Belarus

Warschau (Reuters) - Polen wird den Grenzübergang Kuznica nach Belarus wegen des Andrangs von Migranten schließen.

Große Gruppen von Migranten hätten mit Gewalt versucht, die Grenze zu überqueren, teilte der polnische Grenzschutz am Montagabend per Twitter mit. Der Grenzverkehr werde am Dienstag von 07.00 Uhr an unterbrochen. Die polnischen Behörden gehen davon aus, dass Hunderte Menschen versuchen werden, die Grenze zu durchbrechen. Der polnische Regierungssprecher erklärte, gegenwärtig seien 3000 bis 4000 Menschen nahe der polnischen Grenze. Über Zehntausend Migranten seien in Belarus in der Hoffnung, in die Europäische Union zu gelangen. Polen wirft der belarussischen Führung vor, eine "große Provokation" vorzubereiten.