Polen und Balten: Warenverkehr mit Russland weitgehend stoppen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Polen und die baltischen Staaten haben als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine gefordert, den Warenverkehr zwischen der EU und Russland weitgehend einzustellen. Auch das mit Russland verbündete Belarus solle davon betroffen sein, heißt es in einem Schreiben der Regierungen von Lettland, Estland, Litauen und Polen an EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Konkret wird gefordert, den Güterverkehr auf der Straße von und nach Russland sowie Belarus vorübergehend vollständig zu verbieten.

Zudem sollten Maßnahmen ergriffen werden, die darauf zielten, "russischen und belarussischen Schiffen das Einlaufen in alle EU-Häfen vollständig zu verbieten oder weiter einzuschränken". Am Donnerstag und Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder in Brüssel um unter anderem über die westlichen Sanktionen gegen Russland und Belarus zu beraten./mjm/DP/jha