Polen verstärkt Schutz der Grenze zu Belarus wegen steigenden Migrantenzahlen

Warschau (Reuters) - Im Streit der EU mit Belarus wegen der illegalen Einreise von Migranten verstärkt Polen die Sicherheitskräfte an der Grenze mit Hunderten Soldaten.

"Die polnische Armee unterstützt den Grenzschutz beim Schutz der Grenze zu Weißrussland... Mehr als 900 Soldaten sind an dieser Operation beteiligt", teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak am Mittwoch auf Twitter mit. Polen und insbesondere auch Litauen haben in diesem Jahr einen starken Anstieg bei den illegalen Grenzübertritten von Belarus aus von Migranten aus Ländern wie Afghanistan und Irak verzeichnet. Die Europäische Union wirft Belarus vor, die Migranten als Druckmittel gegen die EU-Sanktionen zu missbrauchen, was die Führung in Minsk bestreitet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht von einer gezielten Einschleusung von Flüchtlingen und einem Angriff auf die ganze EU. Litauen hat damit begonnen, einen 550 Kilometer langen Grenzzaun zu Belarus zu errichten und fordert weitere Strafmaßnahmen gegen Belarus. Die Europäische Union hat Sanktionen gegen Belarus verhängt wegen des Vorwurfs von Manipulation bei der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Alexander Lukaschenko im vergangenen Jahr und des harten Vorgehens gegen die Opposition. Litauen hat Oppositionelle aus Belarus aufgenommen.