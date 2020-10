Polen verzeichnet erstmals mehr als 4000 Corona-Neuinfektionen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Polen hat den zweiten Tag in Folge einen Rekordwert erreicht. Die Behörden verzeichneten 4280 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Warschau mitteilte. Im gleichen Zeitraum starben 76 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus - so viele wie nie zuvor.

Bei den Neuinfektionen lag der Schwerpunkt mit 598 Fällen in der Region um die Hauptstadt Warschau, aber auch Kleinpolen im Süden des Landes (548) und Großpolen im Westen (505) waren stark betroffen. Erst am Mittwoch war der bisherige Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht worden, er lag bei 3003 Neuinfektionen innerhalb eines Tages.

Im Laufe dieses Donnerstags wird das polnische Gesundheitsministerium voraussichtlich ankündigen, dass mehr Regionen als Risikogebiete eingestuft werden. Die Zahl der sogenannten gelben und roten Zonen mit hohem oder sehr hohem Infektionsgeschehen könne von derzeit 51 auf mehr als hundert ausgedehnt werden, sagte Vize-Gesundheitsminister Waldemar Kraska laut Agentur PAP. Auch die Hauptstadt Warschau werde voraussichtlich gelbe Zone. Dies bedeutet unter anderem, dass die Menschen auch im Freien eine Maske tragen müssen und die Zahl der Teilnehmer von Feiern noch stärker beschränkt wird.

In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bislang 111 599 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. 2867 Menschen starben demnach im Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Das Land wird vom Robert Koch-Institut bislang nicht als Risikogebiet eingestuft./dhe/DP/stw