Polens Notenbank erhöht Leitzinsen auf 2,75 Prozent

Warschau (Reuters) - Die polnische Zentralbank hat ihre Leitzinsen von 2,25 auf 2,75 Prozent erhöht.

Die Währungshüter begründeten ihren von Experten erwarteten Schritt am Dienstag damit, die gestiegene Inflation so auf mittlere Sicht zu drosseln. Eine weitere Straffung der Geldpolitik hänge von Konjunkturdaten rund um Inflation, Arbeitsmarkt und Bruttoinlandsprodukt ab. Langfristig werde die Teuerung nachlassen. Wegen anziehender Inflation haben bereits einige große Notenbanken die Zinswende eingeleitet oder stehen kurz davor. Die Bank of England etwa erhöhte vorige Woche ihren Leitzins zum zweiten Mal in nur wenigen Wochen. Auch die Chefin der Europäische Zentralbank, Christine Lagarde, hatte jüngst ihre frühere Einschätzung nicht mehr wiederholt, wonach eine Zinswende 2022 sehr unwahrscheinlich sei.