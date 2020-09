POLITIK: Entwicklungsminister wirft EU nach Moria-Brand Versäumnisse vor

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller hat der EU nach den Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos Versäumnisse vorgeworfen und schnelles Handeln gefordert. "Die menschenverachtenden Zustände in Moria waren seit Jahren bekannt", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch online/Donnerstag). Obwohl ein Ausbruch des Coronavirus und eine solche Katastrophe angesichts der in dem Lager herrschenden Zustände vielfach vorausgesagt worden sei, sei nichts passiert, monierte Müller.

Die Menschen in Moria bräuchten nun umfassende Soforthilfen. "Dies muss auch der letzte Weckruf an die Europäische Union sein, sich jetzt nach fünf Jahren Diskussion auf die Grundsätze einer humanitären europäischen Flüchtlingspolitik zu einigen."

Bei den schweren Bränden in dem Flüchtlingslager sind in der Nacht zum Mittwoch mehr als 12 000 Menschen obdachlos geworden. Die EU versucht seit Jahren und bisher erfolglos, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik auf den Weg zu bringen. Vor dem Unglück waren 35 Menschen in dem Lager positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Dienstagabend war es zu Protesten gegen die verhängten Ausgangsbeschränkungen gekommen./gma/DP/nas