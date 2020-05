POLITIK: EU-Außenbeauftragter: Corona-Krise gefährdet politische Stabilität

NEW YORK (dpa-AFX) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sieht die Corona-Krise als Gefahr für die internationale politische Stabilität. "Sie hat das Potenzial, bestehende Konflikte zu vertiefen und neue geopolitische Spannungen zu erzeugen", sagte Borrell am Freitag bei einer virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Das Treffen zum Gedenken des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren wurde von Ratsmitglied Estland ausgerichtet. Covid-19 sei ein Test unserer Menschlichkeit, aber auch des multilateralen Systems selbst, sagte Borrell weiter. "Die regelbasierte internationale Ordnung - mit den Vereinten Nationen im Mittelpunkt - muss aufrechterhalten und gestärkt werden."/scb/DP/mis