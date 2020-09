POLITIK: FDP-Fraktion berät über Entbürokratisierung - '55 Fesseln lösen'

BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem großen Entbürokratisierungsprogramm will die FDP Unternehmen und Bürger entlasten und die corona-bedingt schwächelnde Wirtschaft wieder ankurbeln. "Das Bewältigen bürokratischer Hürden kostet Menschen und Unternehmen täglich wertvolle Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen. Es ist allerhöchste Zeit, daran etwas zu ändern", heißt es in einem Programm unter der Überschrift "55 Fesseln lösen", über das die FDP-Fraktion im Bundestag bei ihrer am Mittwoch beginnenden Klausur beraten wird. Es liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

"Wir wollen die Krise zum Anlass nehmen, den Dschungel der Bürokratie zu lichten und Bürgerinnen und Bürgern, Start-up-Gründerinnen und -Gründern, Selbstständigen und Unternehmen wieder mehr Freiräume zu geben und so die Grundlage für eine langfristige wirtschaftliche Belebung zu legen", heißt es darin weiter.

Gefordert wird in dem Papier zum Beispiel, bis Ende 2021 für Betriebe auf neue Belastungen durch Informationspflichten zu verzichten, die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn zu vereinfachen und die Aufbewahrungsfristen für steuerrelevante Unterlagen zu verkürzen. Die Pflicht zum Abgeben einer Steuererklärung soll für Rentner wegfallen. Für die Buchführungspflicht soll die Grenze bei Umsatz und Gewinn angehoben werden.

Die FDP fordert weiter, die elektronischen Funktionen des Personalausweises auszubauen und im Gesundheitsbereich elektronische Patientenakten einzuführen. Behördenakten in Genehmigungsverfahren sollen digitalisiert werden. Die FDP plädiert ferner dafür, dass das Bildungs- und Teilhabepaket einfacher und digital beantragt werden kann und Hartz IV vereinfacht wird./sk/DP/zb