POLITIK: Litauens Präsident beklagt Verschlechterung der Lage in Belarus

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat ein wieder schärferes Vorgehen der Führung in Minsk gegen die Proteste im Nachbarland Belarus (Weißrussland) beklagt. "Irgendwann schien es weniger Gewalt zu geben und die Dinge bewegten sich in Richtung Deeskalation. Doch leider zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass sich die Situation wieder verschlechtert", sagte Nauseda am Mittwoch der Agentur BNS zufolge in der Stadt Birzai. "Offenbar ist es so: Je mehr Angst das Regime hat, desto unangemessner reagiert es auf die Situation und desto brutaler behandelt es sein eigenes Volk".

Bei den Protesten in der Ex-Sowjetrepublik gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko waren zuvor in Minsk und anderen Städten mehr als 50 Menschen festgenommen worden. Es war die höchste Zahl seit Tagen. "Wenn Sie diese Fotos sehen, wenn Sie die Statistiken sehen und wenn Sie einige Statistiken oder Fälle nicht sehen, weil sie im Dunklen geblieben sind und das Schicksal dieser Menschen unklar ist, brauchen Sie zusätzliche Beweise dafür, dass Gewalt ausgeübt wird?", fragte Nauseda rhetorisch.

In Belarus gibt es seit mehr als zwei Wochen Proteste und Streiks gegen Lukaschenko. Auslöser war die von Fälschungsvorwürfen überschattete Wahl am 9. August, bei der sich der 65-Jährige zum sechsten Mal in Serie zum Wahlsieger erklären ließ. Vor allem zu Beginn der Proteste reagierte die Polizei mit Gewalt gegen die weitgehend friedlichen Demonstranten. Die EU-Staaten haben deshalb Sanktionen auf den Weg gebracht. Litauen hat zudem eigene Strafmaßnahmen gegen gegen Lukaschenkos Machtapparat beschlossen./awe/DP/stw