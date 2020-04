POLITIK/Ramelow: Gedenkfeier zu Buchenwald-Befreiung wird nachgeholt

WEIMAR/ERFURT (dpa-AFX) - Kurz vor dem 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow versichert, dass die geplante Gedenkveranstaltung nachgeholt werden soll. Die Feier finde statt, sobald die Gefahr der Corona-Pandemie gebannt sei, kündigte der Linken-Politiker in einer Mitteilung der Staatskanzlei am Freitag an.

"Das Andenken an die Verfolgten aus ganz Europa und die Würdigung ihres Leidens und Sterbens ist und bleibt zentraler Auftrag des Landes Thüringen", so Ramelow. "Wir bleiben den Menschen verbunden, denen Buchenwald und Mittelbau-Dora zum furchtbaren Schicksal wurde."

Eigentlich war in diesem Jahr in Thüringen eine große Gedenkveranstaltung mit Zeitzeugen aus aller Welt geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese vor allem auch zum Schutz der sehr alten Überlebenden abgesagt. Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora kündigte für diesen Samstag unter anderem eine Möglichkeit zum digitalen Gedenken an.

Das KZ Buchenwald bei Weimar wurde am 11. April 1945 befreit. 56 000 Menschen waren bis dahin im Lager getötet worden oder starben an Krankheit und Entkräftung./maf/DP/fba