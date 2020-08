Polizei in Belarus verhaftet rund 700 Demonstranten

Minsk/Moskau (Reuters) - Die Polizei in Belarus hat nach Angaben des Innenministeriums weitere rund 700 Menschen bei Demonstrationen gegen Präsident Alexander Lukaschenko verhaftet.

Das gab das Innenministerium am Donnerstag in Minsk nach der vierten Nacht mit Protesten gegen mutmaßliche Wahlfälschungen der Präsidentschaftswahl am Sonntag bekannt. Lukaschenko hat dabei nach Regierungsangaben einen haushohen Sieg über die Oppositionskandidaten erzielt. Die Opposition und westliche Staaten werfen dem Präsidenten dagegen Wahlfälschung vor.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, hatte das gewalttätige Vorgehen der Behörden in Belarus gegen friedliche Demonstranten bereits am Mittwoch verurteilt. In den vergangenen drei Tagen seien Berichten zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden, darunter Minderjährige, hatte sie erklärt.