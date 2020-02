Polizei - Mutmaßlicher Schütze von Hanau ist tot

Berlin (Reuters) - Nach der Schießerei in Hanau ist der mutmaßliche Täter nach Angaben der Polizei tot aufgefunden worden.

"Mutmaßlicher Täter wurde leblos an seiner Wohnanschrift in Hanau aufgefunden", schrieb die Polizei Südosthessen am Donnerstagmorgen auf Twitter https://twitter.com/Polizei_soh/status/1230342279879151622. "Zudem entdeckten Spezialkräfte der Polizei dort eine weitere Leiche." Die Ermittlungen dauerten an, es gebe zunächst keine Hinweise auf weitere Täter. Am Abend waren acht Menschen bei Angriffen an zwei Orten in der hessischen Stadt getötet worden. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu möglichen Motiven.