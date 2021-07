Polizei - Vier der mutmaßlichen Mörder von Haitis Präsident Moise getötet

Port-au-Prince (Reuters) - Auf Haiti kämpft die Polizei gegen eine Gruppe von Bewaffneten, die in der Nacht das Attentat auf Präsident Jovenel Moise verübt haben soll und hat nach eigenen Angaben bereits vier mutmaßliche Mörder getötet.

"Die Polizei befindet sich immer noch im Kampf mit den Angreifern", sagte Polizeichef Leon Charles in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache am Mittwochabend (Ortszeit). Bisher seien in den Kämpfen auch zwei der Angreifer festgenommen worden, so Charles.

Haitis Präsident Jovenel Moise war von einer Gruppe bislang unbekannter Angreifer in der Nacht in seiner Privatresidenz erschossen worden. Interimsministerpräsident Claude Joseph zufolge wurde auch Moises 53-jährige Frau verletzt und befindet sich nun in medizinischer Behandlung. Joseph rief in einer TV-Ansprache den Ausnahmezustand aus.