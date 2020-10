Polizeikreise - Mutmaßlicher Täter von Nizza offenbar 21-jähriger Tunesier

Paris (Reuters) - Bei dem mutmaßlichen islamischen Attentäter von Nizza handelt es sich nach Informationen aus Polizeikreisen offenbar um einen 21-jährigen Tunesier.

Der Mann sei kürzlich über Italien nach Frankreich eingereist, sagte ein Insider am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Seine Identität werde noch geprüft. Bei dem Messerangriff in einer Kirche in Nizza waren drei Menschen getötet worden. Eines der Opfer wurde dabei enthauptet. Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi zufolge wurde der mutmaßliche Angreifer nach der Tat von der Polizei angeschossen und ins Krankenhaus gebracht.