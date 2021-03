Polizisten aus Myanmar setzen sich nach Indien ab

Neu-Delhi (Reuters) - Inmitten des immer härteren Vorgehens der myanmarischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten haben sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters drei Polizeibeamte nach Indien abgesetzt, um Zuflucht zu suchen.

"Sie haben gesagt, dass sie Anweisungen von der Militärherrschaft bekommen haben, die sie nicht befolgen können. Also sind sie weggelaufen", sagte Polizeiinspektor Stephen Lalrinawma aus dem indischen Bundesstaat Mizoram am Donnerstag. Dort kamen die drei Polizisten aus Myanmar den Angaben nach am Mittwoch über die Grenze. Indien und Myanmar trennt eine etwa 1640 Kilometer lange Landgrenze. In Myanmar wurden seit einem Putsch des Militärs mehr als 50 Menschen getötet.