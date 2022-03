Polnischer Innenminister: 'Staffettensystem' für Flüchtlinge

WARSCHAU (dpa-AFX) - Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski hat ein "Staffettensystem" für die Aufnahme und Weiterleitung ukrainischer Flüchtlinge in Europa angekündigt. Dies sei mit den Partnern der westlichen Länder vorbereitet worden, sagte er am Freitag in Warschau. Flüchtlinge, die in Warschau, Krakau oder anderen polnischen Städten einträfen oder sich bereits in den Aufnahmezentren des Landes befänden, würden in Autobussen oder Sonderzügen die Weiterreise in andere europäische Staaten antreten.

"Europa hat seine Grenzen für alle Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine geöffnet", sagte Kaminski. Es werde nicht über Quoten gesprochen oder die Zahl von Flüchtlingen, die einzelne Länder aufnehmen werden. "Wir als Europa müssen alle Flüchtlinge aufnehmen, denn die Situation erfordert dies."

Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine sind in Polen bereits mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aus dem östlichen Nachbarland in Polen eingetroffen. Landesweit gibt es nach Angaben des Innenministeriums 36 Aufnahmezentren, von Montag an soll es für Flüchtlinge auch ein Registrierungssystem in den Kommunen geben. Auch der Transport der Flüchtlinge von den Grenzen werde koordiniert. Dazu seien 1300 Busse angemietet oder von der Feuerwehr bereitgestellt worden./czy/DP/ngu