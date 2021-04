PolyPeptide-Aktien werden zu 64 Franken platziert

Zürich (Reuters) - Der erste Börsengang in der Schweiz seit mehr als zehn Monaten ist in trockenen Tüchern.

Die Aktien des Pharmazulieferers PolyPeptide werden zu 64 Franken ausgegeben, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Damit belaufe sich der Börsenwert des Unternehmens mit schwedischen Wurzeln und Sitz in Zug auf 2,12 Milliarden Franken. Das Preisband für die Transaktion betrug 62,50 bis 65 Franken. Das Angebot sei mit einer starken Nachfrage von Schweizer und internationalen Investoren mehrfach überzeichnet gewesen. Der Handel an der Schweizer Börse SIX startet ab 09.00 Uhr.