Porr schüttet wieder eine Dividende aus

Der österreichische Baukonzern Porr AG (ISIN: AT0000609607) will der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro je Aktie vorschlagen. In den beiden Vorjahren gingen die Aktionäre leer aus. Der Vorschlag entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 12,48 Euro einer aktuellen Dividendenrendite von 4,01 Prozent.

Die Dividendenpolitik von Porr sieht eine Ausschüttungsquote von 30 Prozent bis 50 Prozent des Jahresergebnisses vor. Die Hauptversammlung findet am 17. Juni 2022 statt. Zahltag der Dividende für das Geschäftsjahr 2021 ist der 27. Juni 2022. Dividenden-Ex-Tag ist der 23. Juni 2022

Österreichs zweitgrößter Baukonzern erreichte im Jahr 2021 eine Produktionsleistung von 5,73 Mrd. Euro nach 5,2 Mrd. Euro im Vorjahr. Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 61,4 Mio. Euro nach einem negativen Ergebnis von -42,4 Mio. Euro im Jahr zuvor.

Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr AG wurde 1869 gegründet und ist eines der ältesten und größten Bauunternehmen Österreichs. Porr ist in Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen, Tschechien, Slowakei und Rumänien aktiv und beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter.

