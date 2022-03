PORSCHE - Bullen geben Aufwärtstrend nicht auf

Das Rallyhoch lag knapp unter der 100,00-EUR-Marke, nach dem die Porsche-Automobil-Holding-Aktie kurz davor noch um die 80,00-EUR-Marke kämpfte. Dieser 20 %ige-Anstieg wurde in den letzten Tagen wieder abverkauft. Somit heißt es wieder "Zurück-auf-Los". Wie ist nun aktuell die charttechnische Lage einzustufen? Werden die Bullen diese beiden Supportzonen verteidigen können?

Kurzfristiger Aufwärtstrend weiter intakt

Die mittelfristige Abwärtstrendlinie wurde in den kommenden Wochen nun bereits mehrmals durchrochen, doch immer wieder kam es anschließend zu größeren Verkäufen. Trotz diesem negativer Verhalten, haben sich die Bullen noch alle Optionen offen gehalten, da der kurzfristige Aufwärtstrend gehalten hat. Auch gab es immer wieder an den eingezeichneten Unterstützungszonen eindeutiges Kaufinteresse.

Fazit: Die Porsche-Automobil-Holding-Aktie steht deutlich besser da, als viele andere DAX-Werte. Solange das letzte markante Tief bei 77,82 EUR nicht unterschritten wird, könnte zeitnah eine weitere Erholung bis ca. 90,00/91,00 EUR stattfinden.

Porsche-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)