Portugals Präsident wiedergewählt

Lissabon (Reuters) - Bei der Präsidentenwahl in Portugal hat sich Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa durchgesetzt.

Der 72-jährige ehemalige Vorsitzende der Sozialdemokraten erhielt am Sonntag 61 Prozent der Stimmen nach 52 Prozent bei seinem ersten Wahlsieg vor fünf Jahren. Die Wahl stand ganz im Zeichen der dritten Corona- Welle, die das Land derzeit fest im Griff hat. 60 Prozent der Wähler enthielten sich, so viele wie nie zuvor. Hunderttausende Portugiesen befinden sich in Quarantäne. Laut einer Erhebung der Oxford-Universität kommt Portugal gemessen an der Bevölkerungszahl im Sieben-Tage-Schnitt auf die höchste Zahl von Neuinfektionen und Todesfällen weltweit. Die Bundesregierung stufte das Land kürzlich als Hochrisikogebiet ein.

Dem Präsidenten kommt in Portugal eine überwiegend zeremonielle Rolle zu. Allerdings kann er sein Veto gegen bestimmte Gesetze und Notstandsdekrete einlegen. Rebelo de Sousa hat von diesem Recht während der Pandemie häufiger Gebrauch gemacht.

Abgeschlagen auf Platz zwei landete die linke Kandidatin Ana Gomes mit 13 Prozent. Knapp dahinter lag Andre Ventura von der rechtspopulistischen Chega-Partei.