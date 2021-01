Post liefert Corona-Impfstoff in zahlreiche europäische Länder

Düsseldorf (Reuters) - Die Post-Tochter DHL Express liefert in Europa den Corona-Impfstoff aus.

DHL Express habe den Impfstoff unter anderem nach Bulgarien, Finnland, Griechenland, Italien, Kroatien, Litauen, Norwegen, Österreich, Rumänien und Schweden zugestellt, teilte die Post-Tochter am Freitag mit. "Mit internationalen Expresslieferungen der Covid-19-Vakzine unterstützen wir zahlreiche Regierungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie", erklärte der für Europa zuständige Manager Alberto Nobis. DHL Express könne medizinische Güter innerhalb von 24 Stunden zwischen allen europäischen Ländern ausliefern.

Die Post verteilt auch in Deutschland in einzelnen Bundesländern wie Niedersachsen den Impfstoff. In Nordrhein-Westfalen hatte Konkurrent Kühne + Nagel den Zuschlag erhalten.