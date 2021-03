Post startet nach Rekordjahr Aktienrückkauf und zahlt höhere Dividende

Düsseldorf (Reuters) - Die Deutsche Post will nach dem Rekordjahr 2020 eigene Aktien zurückkaufen und eine deutlich erhöhte Dividende von 1,35 (Vorjahr: 1,15) Euro je Aktie ausschütten.

Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen am Montag ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro, wie die Post mitteilte. Das Programm beginne im März und sei auf eine maximale Laufzeit von einem Jahr ausgelegt.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) war im abgelaufenen Jahr nach im Januar vorgelegten vorläufigen Zahlen auf den Rekordwert von 4,8 (2019: 4,1) Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz des Logistikkonzerns kletterte im Gesamtjahr um fünf Prozent auf 66,8 Milliarden Euro, getrieben von einem Plus von 13 Prozent in den letzten drei Monaten. Die Post profitiert vom Paket-Boom durch den florierenden Internet-Handel in der Corona-Krise.