Potenzial von Nichi-Glucan-Nahrungsergänzungsmittel aus Japan als Adjuvant zum COVID-19-Impfstoff

Das vom AFO-202-Stamm der schwarzen Hefe Aureobasidium pullulans gebildete ß-Glucan („Nichi Glucan“), das über alle wichtigen Signalwege immunstärkende Eigenschaften aufweist, wurde in klinischen Studien zur Validierung als Hilfsstoffhinsichtlich COVID-19 empfohlen (https://doi.org/10.1080/21645515.2021.1880210). Pathogene, die über den nasalen oder oralen Weg eindringen, werden über die mukosale Immunität und Antikörper im Speichel bekämpft und, sobald sie in den Körper gelangen, durch das angeborene und erworbene Immunsystem sowie die trainierte Immunität (TRIM). Nichi Glucan kann laut einem wissenschaftlichen Fachjournal, welches mit der Inetrnational Society of Vaccines zusammenarbeitet, in allen genannten Situationen vorteilhafte Wirkungen erzieln.

Nichi Glucan als Impfstoff-Adjuvant: Adjuvanzien sind Mittel, die Medikamente (und Impfstoffe) ergänzen, indem sie diese verstärken oder stabilisieren. Weiter gestützt wird die Annahme des immunmodulierenden Potenzials von Nichi Glucan durch die Tatsache, dass über seine vakzinadjuvante Wirksamkeit gegen Vogelgrippe (H5N1, H5N2) bereits früher berichtet wurde (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21532325/), es seit 1996 in Japan als Nahrungsergänzungsmittel verzehrt wird und seine positiven Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit in den unten beschriebenen Humanstudien dokumentiert sind.



benefits in studies in cancer patients, young adults and elderly healthy volunteers (https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01548)

could be tackled in populations at high-risk for blood clotting disorders; Thrombosis (https://doi.org/10.1186/s12959-020-00239-6)

potential may reduce mortality in SARS-CoV-2 patients; Journal of Diabetes & Metabolic Disorders (https://doi.org/10.1007/s40200-020-00664-4).

Berichten zufolge wird Betaglukane bei trainierter Immunität eine besonders hohe Robustheit zugesprochen, da sie auf das Knochenmark einwirken, das Blutbestandteile und Immunzellen produziert.



Zuvor wurde Mitarbeitern der GN Corporation ein Patent bezüglich eines Influenza-neutralisierenden Antikörpers zur Identifizierung gefährdeter Bevölkerungsgruppen für die Verabreichung von Impfstoffen erteilt, das in Zusammenarbeit mit Dr. Yoshikazu Kurosawa, einer Kapazität im Bereich der Erforschung monoklonaler Antikörper entwickelt wurde, dessen Arbeit von Prof. Susumu Tonegawa in seiner Vorlesung anlässlich der Verleihung des Nobelpreises für Medizin im Jahr 1987 gewürdigt wurde (https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/tonegawa-lecture.pdf).

Im Gegensatz zu Viren fehlt dem Menschen die Fähigkeit, seine DNA oder RNA vorteilhaft zu mutieren; daher bleibt ihm nur die Möglichkeit, sein Immunsystem zu stärken, um sich vor neu entstehenden Krankheitserregern und mutierenden Viren zu schützen. „Da Pilze einen bedeutenden Beitrag zur menschlichen Gesundheit leisten, indem sie antimikrobielle Wirkstoffe wie Penicillin und viele Wirkstoffe zur Krebsbehandlung liefern, erweist sich die weitere Erforschung dieser schwarzen Hefe als sehr vielversprechend“, erklärte Dr. Gene Kurosawa, einer der Mitautoren. Klinische Studien zum präbiotischen Potenzial von Nichi Glucan zur Lösung der Darmdysbiose durch Ausgleich der Darmmikrobiota sind bereits angelaufen.

