Potenzieller Millionärs-Macher Readly-Aktie: Diese Ziele musst du kennen

Die Readly-Aktie könnte eine insgesamt interessante Ausgangslage besitzen. Immerhin ist die Marktkapitalisierung mit derzeit unter 150 Mio. Euro (09.08.2021, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentale Kennzahlen) vergleichsweise gering. Jedoch könnte sich hinter der Aktie die spannende Chance verstecken, von einem Streaming-Markt zu profitieren. Selbst wenn Zeitschriften ein für einige Investoren vielleicht merkwürdiges Medium sein könnten.

Natürlich gilt es, das Wachstum bei der Readly-Aktie im Auge zu behalten. Aber auch die eigenen Ziele des Unternehmens sollten Foolishe Investoren nicht vergessen. Hier sind jedenfalls die drei Ziele, die das Management selbst ausgegeben hat. Für Erfolg oder Misserfolg dürfte das ein spannender Vergleichswert sein.

Readly-Aktie: Wachstum, Profitabilität & Co.

Grundsätzlich ist Foolishen Investoren natürlich klar, dass Wachstum auch für das Management wichtig ist. Allerdings haben die Verantwortlichen definiert, wie stark das Unternehmen stets wachsen soll. Und das sogar für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum.

So möchte das Management ein Umsatzwachstum in einer Spanne zwischen 30 und 35 % in den nächsten Jahren erzielen. Ein grundsätzlich solides Umsatzwachstum, das bedeutet, dass sich die Erlöse in einem Zeitraum zwischen zwei und drei Jahren stets verdoppeln dürften. Aber auch in Richtung Profitabilität gibt es erste Kennzahlen.

Wichtig für den Erfolg der Readly-Aktie soll demnach auch eine operative Marge von ca. 35 % sein. Ohne Zweifel ein hoher Wert, der jedoch ein äußerst profitables Geschäftsmodell in Aussicht stellen könnte. Zudem möchte das Management innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ausweisen. Natürlich ist das kein Nettogewinn, sondern lediglich eine erste positive Ergebnishürde. Trotzdem sind diese Ziele absolut ambitioniert.

Das, was mir persönlich fehlt, sind nicht-finanzielle Wachstumsraten als Richtwerte. Für die Readly-Aktie dürfte schließlich auch entscheidend sein, wie viele Nutzer im Netzwerk sind. Beziehungsweise, wie viele bezahlende Abonnenten man besitzt. Mit den ausgegebenen Zielen haben wir jedoch zumindest eine finanzielle Richtlinie, wohin sich das Wachstum mittel- bis langfristig bewegen soll.

Daran muss sich die Aktie messen!

Die Readly-Aktie dürfte sich in den nächsten Wochen und Monaten an diesen Zahlen messen lassen müssen. Aber eben auch mittelfristig. Dennoch gilt grundsätzlich, dass insbesondere das Umsatzwachstum in den nächsten Jahren und Quartalen in einer solchen Spanne liegen sollte. Schließlich befinden wir uns noch in einem frühen Stadium der Wachstumsgeschichte.

Es wäre natürlich nicht verkehrt, wenn das Management in einzelnen Quartalen mal die eigenen Erwartungen verfehlen sollte. Über kurz oder lang sollte das operative Zahlenwerk jedoch mindestens diese Zielwerte treffen. Oder vielleicht besser übertreffen, wenn es eine positive Überraschung bei der Aktie geben sollte.

Der Artikel Potenzieller Millionärs-Macher Readly-Aktie: Diese Ziele musst du kennen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

